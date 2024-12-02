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На Сахалине задержали гражданина Исландии, пытавшегося незаконно добраться до Японии

УФССП: гражданин Исландии пытался на лодке пересечь границу Японии и России

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

На Сахалине задержан гражданин Исландии, пытавшийся на лодке незаконно добраться до Японии. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Сахалинской области.

«[Мужчина] был задержан на маломерном плавсредстве сотрудниками береговой охраны РФ в территориальных водах РФ при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией», — говорится в сообщении.

Гражданина Исландии признали виновным в нарушении правил въезда и режима пребывания в РФ. Его принудительно выдворили из страны. Теперь он не сможет въехать в Россию в течение пяти лет.

До этого в Омской области 43-летний иностранец пытался спрятаться от пришедших к нему домой судебных приставов, притворяясь курткой. Инцидент произошел в селе Петровка, где незаконно пребывал гражданин Армении.

Ранее россиянка залезла в тумбочку, чтобы спрятаться от судебных приставов.

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