На Сахалине задержали гражданина Исландии, пытавшегося незаконно добраться до Японии

На Сахалине задержан гражданин Исландии, пытавшийся на лодке незаконно добраться до Японии. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Сахалинской области.

«[Мужчина] был задержан на маломерном плавсредстве сотрудниками береговой охраны РФ в территориальных водах РФ при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией», — говорится в сообщении.

Гражданина Исландии признали виновным в нарушении правил въезда и режима пребывания в РФ. Его принудительно выдворили из страны. Теперь он не сможет въехать в Россию в течение пяти лет.

До этого в Омской области 43-летний иностранец пытался спрятаться от пришедших к нему домой судебных приставов, притворяясь курткой. Инцидент произошел в селе Петровка, где незаконно пребывал гражданин Армении.

Ранее россиянка залезла в тумбочку, чтобы спрятаться от судебных приставов.