Российский суд заочно арестовал журналистку из Франции, побывавшую под Курском

Курский суд заочно заключил под стражу журналистку французского телеканала France 24 Катрин Норрис Трент, которую обвиняют в незаконном проникновении в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«Катрин Норрис Трент, гражданке Французской Республики, обвиняемой в незаконном пересечении государственной границы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что француженка, находясь в составе организованной группы, попала в Курскую область незаконным путем на транспортном средстве ВСУ, чтобы снять репортаж о происходившем в Суджанском районе.

Женщина объявлена в международный розыск. Срок ее ареста начнут отсчитывать с момента задержания либо с даты экстрадиции подозреваемой в РФ.

О том, что Трент побывала под Курском, стало известно 25 сентября. По итогам поездки она опубликовала материал на своем сайте. В публикации France 24 указано, что Трент и «небольшая группа журналистов» пересекли российскую границу, чтобы попасть в несколько деревень Курской области. Представителей СМИ сопровождали солдаты ВСУ.

Ранее в Курске арестовали британского наемника, воевавшего за ВСУ.