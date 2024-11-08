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Ветеринары рассказали, сколько раз в день нужно кормить кошек

Pravda.Ru: кошек нужно кормить не реже двух раз в день

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Depositphotos

Кошек нужно кормить минимум два раза в день, при этом корм не должен быть постоянно в доступе у животного. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на ветеринарных специалистов.

По их словам, многие животные могут постоянно испытывать потребность в еде, что грозит набором веса и ожирением. Это, в свою очередь, может привести к развитию сахарного диабета. Чтобы избежать проблем со здоровьем, ветеринары советуют правильно выбирать корм для кошек.

«Подбор корма для кота лучше производить у ветеринарного врача, который наблюдает за котом, если он компетентен этим делом заниматься. Каждая порода имеет свои особенности в кормлении», — добавили в сообщении.

Доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко до этого рассказала «Газете.Ru», что «человеческая» еда может серьезно навредить кошкам и собакам. По ее словам, они имеют совершенно другой метаболизм, который отличается от человеческого, поэтому некоторые продукты могут стать для них настоящим ядом.

Ранее сообщалось, что кошке потребовалась реанимация после того, как собака устроила в доме пожар.

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