Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава СПЧ выступил за перенос Соловецкого камня и снятие памятных табличек

Глава СПЧ Фадеев призвал перенести Соловецкий камень с Лубянки

close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Совета по правам человека и советник президента Валерий Фадеев считает, что Соловецкий камень нужно перенести с Лубянки, а памятные таблички на домах жертв репрессий снять. Об этом он заявил в интервью РБК.

По его словам, 30 октября в День памяти жертв политических репрессий он возлагал цветы у мемориала «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова. Там никого не было, в то время как на Лубянской площади было несколько десятков человек, которые общались и возлагали цветы к Соловецкому камню.

Фадеев считает, что эти люди должны были собираться на проспекте Сахарова.

По его мнению, памятник нужно перенести, так как люди приходят туда не на акцию памяти, а на политические акции.

«Это как бы упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке», — передает РБК его слова.

Глава СПЧ также негативно высказался о проекте «Последний адрес», который вешает памятные таблички на домах жертв репрессий, заявив, что он «на стороне неправды, а в лучшем случае полуправды».

Советник президента утверждает, что этих табличек слишком много, а в стране достаточно напоминаний о репрессиях.

С 14 ноября московский музей истории ГУЛАГа приостановил работу.

Ранее глава СПЧ заявил об отсутствии политических репрессий в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами