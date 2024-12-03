Глава СПЧ выступил за перенос Соловецкого камня и снятие памятных табличек

Глава Совета по правам человека и советник президента Валерий Фадеев считает, что Соловецкий камень нужно перенести с Лубянки, а памятные таблички на домах жертв репрессий снять. Об этом он заявил в интервью РБК.

По его словам, 30 октября в День памяти жертв политических репрессий он возлагал цветы у мемориала «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова. Там никого не было, в то время как на Лубянской площади было несколько десятков человек, которые общались и возлагали цветы к Соловецкому камню.

Фадеев считает, что эти люди должны были собираться на проспекте Сахарова.

По его мнению, памятник нужно перенести, так как люди приходят туда не на акцию памяти, а на политические акции.

«Это как бы упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке», — передает РБК его слова.

Глава СПЧ также негативно высказался о проекте «Последний адрес», который вешает памятные таблички на домах жертв репрессий, заявив, что он «на стороне неправды, а в лучшем случае полуправды».

Советник президента утверждает, что этих табличек слишком много, а в стране достаточно напоминаний о репрессиях.

С 14 ноября московский музей истории ГУЛАГа приостановил работу.

Ранее глава СПЧ заявил об отсутствии политических репрессий в России.