На Камчатке выходца из Средней Азии приговорили к 8 годам за помощь террористам

Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил гражданина одной из республик Средней Азии к восьми годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ РФ по региону.

Отмечается, что иностранец перевел деньги на счет участника террористической организации для ведения вооруженной борьбы «по мотивам радикальных религиозных убеждений» на территории Сирии. Какая это организация, не указывается.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, остальные пять лет — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Накануне сообщалось, что жителя Ялты за передачу Украине информации о вылете из Сочи авиационного комплекса суд приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В конце ноября сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 17 годам колонии за шпионаж. Подсудимый собирал информацию о вооружении и военной технике Вооруженных сил России и передавал ее украинским спецслужбам.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.