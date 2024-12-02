Жителя Ялты осудили на 14 лет за госизмену

Житель Ялты, передавший Украине информацию о вылете из Сочи авиационного комплекса, приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье УК РФ о госизмене. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Отмечается, что мужчина является противником проведения специальной военной операции на Украине.

В январе этого года вблизи аэропорта в Сочи он наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, после чего передал украинским спецслужбам информацию о месте и времени вылета комплекса с целью его дальнейшего уничтожения.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд признал ялтинца виновным в государственной измене.

Помимо 14-летнего заключения, мужчине также назначили ограничение свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил, то есть его можно обжаловать.

В конце ноября сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 17 годам колонии за шпионаж. Подсудимый собирал информацию о вооружении и военной технике Вооруженных сил России и передавал ее украинским спецслужбам.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.