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Жителя Ялты осудили на 14 лет за госизмену

Наблюдавший за аэропортом Сочи агент Украины осужден на 14 лет заключения

Житель Ялты, передавший Украине информацию о вылете из Сочи авиационного комплекса, приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье УК РФ о госизмене. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Отмечается, что мужчина является противником проведения специальной военной операции на Украине.

В январе этого года вблизи аэропорта в Сочи он наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, после чего передал украинским спецслужбам информацию о месте и времени вылета комплекса с целью его дальнейшего уничтожения.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд признал ялтинца виновным в государственной измене.

Помимо 14-летнего заключения, мужчине также назначили ограничение свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил, то есть его можно обжаловать.

В конце ноября сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 17 годам колонии за шпионаж. Подсудимый собирал информацию о вооружении и военной технике Вооруженных сил России и передавал ее украинским спецслужбам.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.

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