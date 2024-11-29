В Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам за шпионаж

Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины за шпионаж. Подсудимый собирал информацию о вооружении и военной технике Вооруженных сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 276 УК РФ — передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ», — указано в пресс-релизе.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима.

На днях гражданина Украины Олега Коваленко приговорили в Херсоне к 12 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Было установлено, что с марта по август 2022 года Коваленко собирал сведения о местах расположения личного состава и военной техники Вооруженных сил России в Херсонской области. Информацию он отправлял украинским вооруженным формированиям через мессенджер.

Ранее ФСБ задержала жителя Дальнего Востока по подозрению в госизмене.