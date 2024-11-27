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В Москве по делу о госизмене арестовали двух человек

В Москве суд арестовал двух человек по делу о госизмене

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Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу двух человек по делам о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на картотеку суда.

Согласно картотеке, речь идет о Некрасове М.Б. и Омельченко Т.Н., которые подозреваются по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Поскольку в их делах присутствуют секретные материалы, суд рассматривает дела в закрытом режиме. Арестованным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ноябре жителю города Шуя Ивановской области огласили приговор за подготовку к госизмене и призывы к терактам. По данным УФСБ по региону, 30-летний мужчина сам связался с представителем иностранной спецслужбы через запрещенную в России социальную сеть. Он собирался приехать на Украину и воевать против Вооруженных сил РФ. Для этого он купил предметы военной экипировки. Однако его задержали. В итоге суд назначил россиянину семь лет колонии строгого режима.

В этом же месяце в Приморье двум жителям города Артема вынесли приговор за поджог военкомата. Перед судом предстали Кирилл Гетман и Роман Лозовой. По данным следствия, они подожгли здание военного комиссариата. Целью была «дестабилизация» работы органов государственной власти по проведению мобилизации. Суд назначил Гетману 13 лет колонии строгого режима, а Лозовому — 14 лет.

Ранее суд приговорил крымчанина к 13 годам колонии за госизмену.

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Обвинения в госизмене
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