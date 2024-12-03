Потомок Пушкина прокомментировал снос памятников поэту на Украине

Прямой потомок поэта Александра Пушкина поделился своим беспокойством по поводу сноса памятников великому предку на Украине и в Прибалтике. В интервью РИА Новости он призвал к тому, чтобы не смешивать культуру с политикой.

Александр Александрович Пушкин, которому сейчас 81 год, является последним представителем семьи поэта по мужской линии. Он родился и проживает в Бельгии, где на протяжении многих лет занимается продвижением русского языка и культуры.

«Памятники Пушкину снимают, меняют названия улиц и станций метро. Я не могу с этим согласиться. Как последний потомок Александра Сергеевича, не могу принять, что смешивают культуру с политикой», — отметил он.

Пушкин также рассказал, что регулярно получает звонки от знакомых из разных стран, где сталкиваются с подобной проблемой.

«В Риге сняли памятник Пушкину. В Одессе памятник запаяли в какую-то коробку. Это ужас, мы не можем с этим согласиться, это нонсенс», — добавил потомок поэта.

Тем не менее он верит, что для разумных людей, ценителей таланта великого русского поэта, политические события не влияют на отношение к его творчеству.

15 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области Украины демонтировали памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.

Ранее в метро Харькова убрали изображение Пушкина.