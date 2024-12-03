Сын президента США Джо Байдена Хантер может помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому избавиться от зависимости. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского», — отметила она.

Захарова обратила внимание на то, что у Зеленского «зависимости сильные: и от наркотиков, и от Байденов».

Накануне издание Associated Press писало, что Хантер Байден после получения помилования от своего отца по двум судебным делам заявил о намерении посвятить свою жизнь помощи людям, страдающим от зависимостей.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее Маск обеспокоился целостностью США после решения Байдена помиловать сына.