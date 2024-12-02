Маск обеспокоился целостностью США после решения Байдена помиловать сына

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Меня не волнуют темы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов — это нехорошо», — написал Маск.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Официальный представитель МИД РФ, комментируя решение президента США, заявила, что оно является «карикатурой на тему демократии».

Ранее в Совфеде раскрыли, что решение Байдена о помиловании сына говорит миру.