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Маск обеспокоился целостностью США после решения Байдена помиловать сына

Миллиардер Маск: Байден поставил под сомнение целостность США, помиловав сына

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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Меня не волнуют темы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов — это нехорошо», — написал Маск.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Официальный представитель МИД РФ, комментируя решение президента США, заявила, что оно является «карикатурой на тему демократии».

Ранее в Совфеде раскрыли, что решение Байдена о помиловании сына говорит миру.

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