Сын Байдена рассказал, чем займется после помилования

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, после получения помилования от своего отца по двум судебным делам заявил о своем намерении посвятить свою жизнь помощи людям, страдающим от зависимостей. Заявление Хантера передает Associated Press.

Он отметил, что признает свою ответственность за ошибки, совершенные в трудные времена борьбы с зависимостью, и что эти ошибки стали частью политических игр, направленных на его публичное «унижение и позор семьи». Хантер подчеркнул, что не будет воспринимать помилование как нечто само собой разумеющееся и собирается использовать восстановленную жизнь для поддержки тех, кто по-прежнему сталкивается с болью и страданиями.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее адвокаты Хантера Байдена заявили о реальной угрозе ему после победы Трампа.