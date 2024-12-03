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В Москве оштрафовали гражданина Италии за дискредитацию Вооруженных сил России

Суд в Москве оштрафовал итальянца за дискредитацию Вооруженных сил РФ

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Depositphotos

Суд в Москве оштрафовал итальянского гражданина Эрманно Риццо за дискредитацию российской армии. Об этом, ссылаясь на официальные судебные документы, сообщает РИА Новости.

В материалах суда говорится, что Риццо совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Он имел при себе и демонстрировал средства наглядной агитации в виде радужного флага с изображением белого голубя с цветком и надписью «Pace» («мир»).

По мнению суда, своими действиями итальянец привлек внимание неограниченного круга лиц и выразил с помощью наглядной агитации негативное отношение к ВС РФ.

Риццо в суде вину не признал и пояснил, что у него дома имеются разные флаги, с одним из которых он решил прогуляться и сфотографироваться.

27 ноября сообщалось, что Московский городской суд утвердил штраф в 50 тысяч рублей блогерше Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее в Вологде мужчину осудили за негативные комментарии об СВО.

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