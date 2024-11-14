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В Вологде мужчину осудили за негативные комментарии об СВО

СК: в Вологде осудили мужчину на два года за дискредитацию российской армии

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Вологде мужчина был осужден на два года за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информацию следственного управления Следственного комитета (СК) по Вологодской области.

Согласно приговору, он признан виновным по статье 280.3 УК РФ, которая касается публичных действий, направленных против использования ВС РФ.

В 2023 году, как установило следствие, подозреваемый, ознакомившись с несколькими публикациями в интернете о специальной военной операции, оставил под ними свои негативные комментарии. Позже он был задержан полицией, и против него было возбуждено уголовное дело.

14 ноября также рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Суд признал его виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

В конце октября в крымском городе Саки 10-летнюю девочку уличили в дискредитации российской армии. Во время мониторинга соцсетей сотрудники отдела по делам несовершеннолетних наткнулись на видео, в котором усмотрели дискредитацию ВС РФ и осквернение государственного флага.

Ранее комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) уличили в дискредитации российской армии.

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