Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя продлили арест по делу о взяточничестве

Басманный суд Москвы до 20 января продлил арест бывшему исполняющему обязанности замгубернатора Севастополя Евгению Горлову, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Александр Карабанов.

»Московский городской суд признал законным постановление Басманного суда Москвы о продлении срока ареста до 20 января 2025 года в отношении моего доверителя Евгения Горлова», — сказал защитник.

По его словам, Горлов не стал принимать участие в апелляции, а его адвокат в Мосгорсуде заявил об отсутствии реальных оснований для ареста экс-чиновника и продления его срока нахождения под стражей, поскольку следствие не представило Басманному суду доказательства виновности Горлова. Также защита пожаловалась на волокиту и затягивание расследования, добавил Карабанов.

По данным следствия, Горлов требовал у представителя «Севастопольгаза» взятку в шесть миллионов рублей. Посредником в передаче денег выступил приятель чиновника Максим Ларин. В августе 2024 года правоохранители задержали Горлова на рабочем месте во время получения взятки.

Горлов был уволен с должности и.о. замгубернатора Севастополя в начале августа. Об этом сообщал глава города Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что Горлов признался в получении взятки в 6 млн рублей.