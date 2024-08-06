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Развожаев уволил и.о замгубернатора Севастополя Горлова

Развожаев: уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Горлов

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Spiridonov Oleg/Shutterstock

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Горлова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев выразил сожаление, что во власти есть еще те, кто не понял, что «за любое проявление коррупции последует наказание».

Подробностей о причине увольнения губернатор не привел.

До этого сообщалось, что Развожаев в июне 2022 года, заявил о вероятном возвращении Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи после скандала с пляжем.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил главу местного МЧС Сергея Садаклиева. Он занимал должность министра чрезвычайных ситуаций полуострова с февраля 2021 года.

Ранее в Крыму были отправлены в отставку два министра.

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