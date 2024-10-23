Бывший заммэра Севастополя Горлов признался в получении взятки

Подозреваемый в получении взятки бывший и. о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов признал свою вину. Об этом пишет ТАСС после изучения материалов дела.

По данным источника, Горлов требовал у представителя «Севастопольгаза» взятку в 6 млн рублей. Посредником в передаче денег выступил приятель Горлова Максим Ларин. Оба фигуранта дела признали свою вину.

«Горлов был задержан в августе 2024 года при получении 6 млн рублей от Ларина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в документах.

Известно, что правоохранители задержали Горлова на рабочем месте во время получения взятки.

Горлов был уволен с должности и. о. замгубернатора Севастополя в начале августа. Об этом сообщал глава города Михаил Развожаев.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области поймали при получении взятки.