Россиянка пошутила про сперматозоиды на встрече с Путиным

Профессор Мария Ведунова, выступая на IV Конгрессе молодых ученых перед президентом России Владимиром Путиным, пошутила о сперматозоидах. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Сперматозоиды знают, куда плыть. Так считают все. Это неправда — они не знают», — отметила она, сравнивая научный поиск с движением сперматозоидов.

Президент с иронией отреагировал на ее слова.

«Знают — не знают, но плывут куда надо. Это самое главное», — сказал он.

Ведунова — директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета. В ходе диалога с Путиным она рассказала о проекте «Ментальное ГТО» — программе поддержания когнитивного долголетия, сохранения и развития интеллектуального потенциала нации.

В марте Путин в ходе встречи с работниками агропромышленного комплекса пошутил о своих вкусовых предпочтениях. Во время мероприятия главу государства спросили, что ему нравится больше — огурцы или помидоры. Российский лидер не стал выбирать что-то одно и дал понять, что все зависит от ситуации.

Ранее Путин пошутил о русском мате.