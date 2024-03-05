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Путин пошутил про помидоры и огурцы

Путин: выбор между огурцом и помидором зависит от того, что закусывать

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с работниками агропромышленного комплекса (АПК) пошутил о своих вкусовых предпочтениях. Его слова передает РИА Новости.

Во время мероприятия главу государства спросили, что ему нравится больше — огурцы или помидоры. При этом российский лидер не стал выбирать что-то одно и дал понять, что все зависит от ситуации.

«Смотря что закусываем», — в шутку сказал Путин.

5 марта президент прибыл в город Ставрополь с рабочим визитом. В рамках поездки глава государства посетил тепличный комплекс «Солнечный дар», который принадлежит агропромышленному холдингу «Эко-культура» и побеседовал с его работниками.

Также ожидается, что российский лидер проведет встречу с губернатором региона Владимиром Владимировым и примет участие в церемонии открытия производственных объектов в Ленинградской области и ряде других российских субъектов. Так как в этот момент Путин все еще будет находиться в Ставрополе, он примет участие в торжественном мероприятии по видео-конференц-связи.

Ранее Путин пошутил о желании показать «известный жест» всем недоброжелателям РФ.

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