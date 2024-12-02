На МКАД произошло несколько аварий с участием пяти автомобилей

На внутренней стороне 36-го километра МКАД в Москве произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пяти автомобилей. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы, движение автомобилей затруднено, сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

»️На внутренней стороне 36-го километра МКАД произошло два ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение затруднено на 3 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Сейчас уточняются обстоятельства происшествия и информация о пострадавших, добавили в ведомстве.

Сегодня в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей. Отмечается, что в районе ДТП возник затор длиной 2,5 км. В дептрансе Москвы водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

30 ноября произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

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