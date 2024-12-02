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Российских школьников предложили заставить учить ПДД

Baza: Мишустину предложили заставить школьников учить ПДД

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Shutterstock

В России предложили вернуть в школьную программу обязательное изучение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Telegram-канал Baza. С соответствующим предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился Национальный автомобильный союз (НАС).

«Представители объединения заявили, что за девять месяцев 2024 года выросли все показатели аварийности с участием детей и подростков <...> Представители союза связывают такое положение с низким уровнем знания ПДД среди детей и подростков, а также молодых водителей», — говорится в публикации.

В связи с этим в программу ОБЖ предложили вернуть изучение ПДД. Также в НАС отметили, что с каждым годом в России падают показатели успешной сдачи экзамена по знаниям ПДД в автошколах. Союз предложил пересмотреть критерии для выдачи лицензий автошколам, разрешить работу индивидуальным инструкторам и дать кандидатам в водители возможность самим готовиться к сдаче теории.

До этого в Госдуму поступили поправки, которые предусматривают увеличение размера штрафов для нарушителей ПДД в России.

Если поправки примут, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности вырастет с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. Пьяных водителей будут штрафовать на 45 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей. Также изменятся санкции за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков.

Ранее водитель, не пропустивший «алкашку» в скорой во Владивостоке, записал видео.

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