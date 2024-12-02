Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки не зафиксировали. На месте работают оперативные службы.

Богомаз поблагодарил военных за защиту области.

Утром в Минобороны РФ сообщали, что за ночь дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской областями и Крымом. При этом в ночь на 1 декабря военные сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Брянской области беспилотник врезался в дом.