Путин заявил, что внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы

Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными, трансляцию ведет в Telegram-канале пресс-служба Кремля.

Руководитель направления по исследованиям данных Центра искусственного интеллекта блока «Сервисы» ПАО «Сбербанк» Антон Вышинский рассказал президенту о разработке сервиса синхронного перевода на базе сервиса ИИ, который представили на Международном конгрессе молодых ученых.

«Даже в этом случае, хотя, казалось бы, замена полная, все равно люди не остаются, что называется, без работы, просто меняется профиль их деятельности. <...> Внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы», — отметил Путин.

В конце ноября Росстат сообщил, что по итогам октября текущего года уровень безработицы в России достиг исторического минимума, составив 2,3%.

До этого стало известно, что самая низкая безработица среди стран «Большой двадцатки» (G20) в сентябре была зафиксирована в России. Уровень безработицы в стране четвертый месяц подряд оставался на уровне в 2,4%.

Ранее эксперт объяснил, как внедрение нейросетей отразится на российском рынке труда.