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Эксперт объяснил, как внедрение нейросетей отразится на российском рынке труда

IT-эксперт Рыбников: нейросети помогут россиянам лучше выполнять работу

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Depositphotos

Развитие технологий, в том числе внедрение нейросетей, со временем станет инструментом для российских работников и откроет им новые возможности для профессионального роста. Негативного влияния на рынок труда нейросети и искусственный интеллект не окажут, заверил в беседе с RT аспирант, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По мнению специалиста, не стоит опасаться, что нейросети приведут к сокращению рабочих мест и появлению безработицы. Однако максимум, чего следует ожидать – к 2030 году вакансии будут актуализированы, а массовых увольнений не будет, считает эксперт.

«Наоборот, новые технологии будут помогать сотрудникам лучше выполнять свою работу и откроют новые возможности для развития», — заявил он.

Сегодня нейросети оптимизируют рутинные задачи, основная работа же по-прежнему остается за людьми. Полностью заменить человека нейросети не смогут, особенно если речь идет о каких-то сложных решениях. Для этого ИИ пока нуждается в обучении, как и для генерации кода, требующего глубоких знаний в области. Причем это касается всех сфер, подчеркнул Рыбников.

В конечном итоге это приведет к тому, что благодаря нейросетям будут появляться новые специалисты, а существующие работники будут развиваться, убежден специалист. Это связано с тем, что работа с ИИ меняет мышление, обучает работе с алгоритмами и анализу данных, а также развивает навыки принятия решений на основе этой информации.

«Это формирует новый тип мышления, ориентированный на инновации, анализ данных и постоянное обучение», — подчеркнул эксперт.

До этого выяснилось, что почти половина представителей малого и среднего бизнеса в России считают полезными инструменты на базе искусственного интеллекта и нейросетей. Более половины владельцев малого и среднего бизнеса используют нейросети в маркетинге и рекламе, а 37% предпринимателей убеждены, что искусственный интеллект позволяет решать ранее недоступные задачи.

Ранее стало известно, что россияне начали использовать нейросети для поиска работы.

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