Уровень безработицы в России достиг в октябре исторического минимума

По итогам октября текущего года уровень безработицы в России достиг исторического минимума, составив 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«В октябре 2024 г. 1,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в материалах службы.

По данным Росстата, в октябре 2024 года доля женщин среди безработных в возрасте 15 лет и старше составила 50,8%. При этом уровень безработицы среди женщин был выше, чем среди мужчин — 2,4% и 2,2% соответственно.

Из материалов службы также следует, что большинство безработных приходится на городских жителей — 1,1 млн человек из 1,8 млн. Однако уровень безработицы был выше у сельских жителей — 3,8% против 1,9% у городских.

5 ноября стало известно, что самая низкая безработица среди стран «Большой двадцатки» (G20) в сентябре была зафиксирована в России. Уровень безработицы в стране четвертый месяц подряд оставался на уровне в 2,4%.

Ранее в Банке России заявили об отсутствии просветов на рынке труда.