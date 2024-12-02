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Бывшего топ-менеджера структуры Ростеха приговорили к девяти годам колонии

Экс-главу структуры Ростеха Зозулю приговорили к девяти годам колонии

Бывший генеральный директор АО «РЗМ-Технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Зозуля приговорен к девяти годам лишения свободы за получение особо крупных взяток. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Приговором Пресненского районного суда... Зозуля... признан виновным», — говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

25 ноября стало известно, что московский городской суд отказал бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алле Лалетиной, осужденной за многомиллионные взятки, в условно-досрочном освобождении. В ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам тюрьмы за получение взяток на сумму почти в 67 млн рублей от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна», производящего головные части ракет «Искандер».

Ранее фигуранта дела экс-замглавы Минцифры отпустили из СИЗО.

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