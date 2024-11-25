Суд отказал экс-сотруднице «Ростеха» в досрочном освобождении

Московский городской суд отказал бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алле Лалетиной, осужденной за многомиллионные взятки, в условно-досрочном освобождении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Представитель следственного изолятора №6, где Лалетина отбывает наказание, в ходе судебного заседания сообщила, что осужденная не имеет взысканий, получила поощрение и характеризуется положительно. Ходатайство об УДО сотрудник ФСИН поддержала.

Адвокаты Лалетиной подчеркнули, что их подзащитная уже оплатила штраф, отбыла свыше половины срока наказания, а также имеет «устойчивые социальные связи со своими родственниками» и жилье в Москве. Они обратили внимание суда на то, что до ареста у Лалетиной находились на иждивении ребенок и мать-пенсионерка.

Против условно-досрочного освобождения Лалетиной выступил представитель прокуратуры. Суд в итоге встал на его сторону и в своем решении подчеркнул, что примерное поведение и положительное отношение к труду являются не заслугой, а обязанностью осужденного.

Адвокат Лариса Гусева, представляющая интересы Лалетиной, подчеркнула, что считает решение суда несправедливым.

В ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам тюрьмы за получение взяток на сумму почти в 67 млн рублей от руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна», производящего головные части ракет «Искандер». В деле утверждается, что деньги топ-менеджеру переводились небольшими траншами. Как подчеркнул прокурор, в качестве взяток Лалетина получила путевки для родственников в Турцию, персидский ковер, чемодан Louis Vuitton и соковыжималку.

1 июля 2024 года Мосгорсуд сократил Лалетиной срок тюремного заключения с восьми до шести с половиной лет.

Ранее фигуранта дела экс-замглавы Минцифры отпустили из СИЗО.