Фигуранта дела экс-замглавы Минцифры отпустили из СИЗО

Бизнесмена Александра Моносова, фигуранта дела бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, отпустили из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Отпущен из СИЗО», — сказал собеседник агентства.

При этом не сообщается, какая именно мера действует в отношении Моносова на данный момент. Вероятно, он находится под подпиской о невыезде, говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что следствие не стало ходатайствовать о продлении срока ареста Моносову. Мера пресечения у него истекала 12 июля.

Адвокат предпринимателя Денис Саушкин отказался подтвердить агентству освобождение своего подопечного. «Мы не комментируем», — подчеркнул юрист.

Бывшего заместителя главы Минцифры Паршина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн рассказал, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. По словам парламентария, Паршина задержали в момент получения взятки в размере 3,5 млн в московском ресторане.

Ранее в Москве суд сократил срок бывшему топ-менеджеру Ростеха Лалетиной.