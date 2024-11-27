В Москве загорелся хостел

В Москве начался пожар в хостеле в 4-м Верхнем Михайловском проезде. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара. По информации РИА Новости, здание загорелось на площади около 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуировано около 30 человек.

В Telegram-канале МЧС сообщили, что возгорание уже ликвидировали. В инциденте никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 29 спасателей и восемь единиц техники.

Накануне сотрудники МЧС тушили крупный пожар в Подмосковье. Пламя охватило животноводческую ферму в Серпухове, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. Из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота, и угрозы дальнейшего распространения огня не наблюдается. Дополнительная информация уточняется.

Ранее в Воронежской области произошел пожар в автосалоне.