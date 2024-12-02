Путин распорядился заключить с Белоруссией соглашение об исполнении судебных решений

Возможность подписания с Белоруссией соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений одобрена президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Министерству юстиции поручено по достижении соглашения с белорусской стороной подписать указанное соглашение от имени России. В проект, одобренный правительством РФ, могут вноситься изменения, не имеющие принципиального характера.

В соглашении речь идет о судебных постановлениях по гражданским и уголовным делам, которые обязывают должника выплатить взыскателю денежные средства, включая государственные пошлины и иные судебные расходы и процессуальные издержки.

30 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность расширения действия российских полисов ОСАГО на территорию Белоруссии. Он вступит в силу с 1 января 2025 года. Полисы, действующие в России и Белоруссии, можно будет оформить и в электронном виде. Тарифы для расширения действия полиса будут определены национальными регуляторами. Расширение ОСАГО на Белоруссию будет оформляться дополнительным соглашением к договору страхования, в полисах ОСАГО появится соответствующая отметка об этом.

Ранее Россия и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства.