Закон, позволяющий расширить российское ОСАГО на Белоруссию, подписан президентом

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность расширения действия российских полисов ОСАГО на территорию Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Закон позволяет признавать договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства России и Белоруссии. Заключать такие договоры смогут лишь страховщики с местом постоянного нахождения в стране Союзного государства, на территории которой зарегистрирован автомобиль», — отмечается в сообщении.

Закон вступит в действие с 1 января 2025 года. Полисы, действующие в России и Белоруссии, можно будет оформить и в электронном виде. Тарифы для расширения действия полиса будут определены национальными регуляторами. Расширение ОСАГО на Белоруссию будет оформляться дополнительным соглашением к договору страхования, в полисах ОСАГО появится соответствующая отметка об этом.

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