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Российская пенсионерка после похода к стоматологу лишилась здорового зуба вместо больного

В Омске пенсионерка через суд добилась компенсации за удаление здорового зуба

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Pixabay

Обращение к стоматологу закончилось для пожилой жительницы Омска удалением полностью здорового зуба. Женщина пошла в суд и взыскала с медучреждения компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года 68-летняя женщина пришла в государственную больницу с острой зубной болью. Медик оказал пациентке помощь, удалив один из зубов, но в последующие четыре дня состояние пенсионерки только ухудшилось. Она обратилась в другое медицинское учреждение, где узнала, что предыдущий врач допустил ошибку, удалив здоровый зуб вместо больного.

Суд установил, что стоматолог своими действиями причинил омичке легкий вред здоровью, медучреждение обязано выплатить ей компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

До этого похожий случай произошел в Волгоградской области: там женщина также лишилась здорового зуба. Она требовала через суд компенсацию в 650 тыс. рублей, но ее требования были снижены. В итоге потерпевшая получила 150 тыс. рублей.

Ранее в Архангельской области врач по ошибке удалила ребенку коренные зубы.

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