Суд арестовал задержанных по подозрению в подготовке терактов в Дагестане

Суд арестовал пятерых задержанных по подозрению в подготовке серии терактов в Республике Дагестан. Об этом сообщило РИА Новости.

Советский районный суд Махачкалы арестовал их на два месяца, рассказали агентству в Верховном суде Дагестана.

2 декабря Telegram-канал Shot заявил о предотвращении серии терактов в республике. Группа была организована в Кизлярском районе.

По его данным, у пятерых задержанных сторонников запрещенной террористической группировки изъяли тонну аммиачной селитры и другие компоненты для совершения взрывов. Их задержали после обнаружения правоохранителями тайника с компонентами для изготовления взрывных устройств.



27 ноября СК сообщал, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Дагестана, которые планировали совершить теракт в одном из государственных учреждений.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле.