СК назвал причину смерти четырех детей в Красноярском крае

Четверо детей в Назаровском районе Красноярского края в сентябре текущего года погибли от отравления инсектицидами. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что следствие установило, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина была на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

В СК отмечали, что приоритетной версией произошедшего является попадание в организм компонентов средства от насекомых. При этом следствие установило, что содержимое баллонов с дихлофосом в доме соответствует заявленному у производителя. 27 сентября в СК сообщили, что в организмах погибших детей обнаружили наличие компонентов неизвестного инсектицидного средства.

Ранее глава отравившейся в Красноярском крае семьи рассказал о случившемся.