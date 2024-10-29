На посуде отравившейся семьи нашли инсектицид. Продолжается расследование трагедии под Красноярском На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли средство от насекомых

Следы средства от насекомых нашли на посуде в доме, где отравились четверо детей, которые позднее скончались в больнице. Трагедия случилась в середине сентября в поселке Красная Сопка Красноярского края. Основной версией отравления семьи остается попадание в организм компонентов инсектицидного средства.

Средство от насекомых было обнаружено на поверхности посуды в доме в поселке Красная Сопка Красноярского края, где в результате отравления месяц назад погибли четверо детей.

«Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Там уточнили, что уже получены «результаты экспертиз материалов, веществ и изделий».

Приоритетной версией отравления семьи остается попадание в организм компонентов инсектицидного средства.

При этом, отметили в СК, содержимое изъятых баллонов с дихлофосом соответствует заявленному у производителя: «По результатам исследований содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя, состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах».

Что случилось?

Во второй половине сентябре в поселке Красная Сопка Красноярского края произошел трагический инцидент, унесший жизни четырех детей одной семьи. Семья, в том числе четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как поела на ужин курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине. Вскоре все члены семьи испытали острые симптомы отравления: тошноту, головокружение и слабость. 21 сентября, на следующий день после ужина, родители обратились за медицинской помощью, но, несмотря на усилия врачей, в течение следующих дней все дети скончались в больнице.

Поначалу следствие рассматривало версию отравления пищей, купленной в местном магазине, и проверяло условия хранения продуктов. Однако затем внимание Следственного комитета переключилось на бытовую химию. Выяснилось, что в день трагедии родители обрабатывали дом дихлофосом — инсектицидом для борьбы с насекомыми.

Отец семейства сообщил, что после обработки семья провела около двух часов на улице, оставив открытой лишь форточку для проветривания.

В доме, где проживала семья, было изъято несколько баллонов дихлофоса, а также проведены замеры токсичных веществ.

В октябре эксперты заявили, что причиной трагедии мог стать накопительный эффект дихлофоса: частицы инсектицида могли осесть на посуде и кухонных поверхностях. Это могло привести к попаданию токсичного вещества в организм при следующем приеме пищи. В ходе проверки следователи изъяли образцы дихлофоса из дома семьи, местных торговых точек и у производителей, чтобы изучить состав средства и исключить возможные нарушения со стороны изготовителя.

СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), по ней грозит до десяти лет лишения свободы.