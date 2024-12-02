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Россиянин несколько месяцев избивал родного сына и пасынка и стал фигурантом дела

Кировчанин, избивавший сыновей и запиравший их в подвале, пойдет под суд

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Depositphotos

В Кировской области житель Фаленского района предстанет перед судом за истязание детей и незаконное лишение их свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, обвиняемый несколько месяцев избивал родного сына и ребенка сожительницы. Он пренебрежительно общался с детьми, унижал их, а также однажды запер их в подвале.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу вины мужчины, его дело в скором времени рассмотрит суд.

До этого стало известно, что в Кузбассе сбежавшего из дома подростка избивал не только отчим-тиран, но родная мать. Обоих подозреваемых в истязании мальчика арестовали. Ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице Прокопьевска. Известно, что у ребенка изуродовано лицо, сломана нога. Мальчика морили голодом, заставляли есть стиральный порошок и выгоняли спать в холодное помещение без верхней одежды.

Ранее жительница Архангельска попала под суд после того, как учитель ее сына обнаружил у него синяки.

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