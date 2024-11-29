В Кузбассе сбежавшего из дома подростка избивала мать

В Прокопьевске Кемеровской области 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома, истязал не только отчим, но и родная мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Правоохранители установили это в ходе расследования дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенку со стороны его отчима.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2024 года женщина, как и ее сожитель, регулярно издевалась над сыном. В том числе она не пускала его в дом с неотапливаемой веранды, когда на улице было холодно, а мальчик был без верхней одежды. Кемеровчанка лишала ребенка еды, а также участвовала в избиениях мальчика партнером.

В отношении нее возбуждено два уголовных дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Инцидент вскрылся после того, как школьник сбежал из дома, а мать заявила о его пропаже в полицию. Мальчика спустя двое суток нашли в супермаркете — он прятался за коробками. Ребенок не желал возвращаться к отчиму, так как тот зверски над ним издевался.

Ранее россиянин месяц избивал детей сожительницы и стал фигурантом уголовного дела.