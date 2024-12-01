Мальчик из Прокопьевска, избитый отчимом, находится в тяжелом состоянии

В Кемеровской области мальчик, над которым издевался отчим, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.

По словам собеседника, 11-летний ребенок перенес экстренную операцию. Его планируют перевезти в областную детскую больницу из Прокопьевска, где пациент сейчас находится.

«Работает бригада, которая будет его оттуда эвакуировать. Состояние тяжелое, но, по крайней мере, этап, который провели, угрозу жизни снял», – поделился Беглов.

Известно, что у ребенка изуродовано лицо, сломана нога. Мальчика морили голодом, заставляли есть стиральный порошок и выгоняли спать в холодное помещение без верхней одежды.

В конце ноября он сбежал из дома и два дня просидел в местном магазине. При этом мать сообщила о том, что сын пропал, только на следующий день.

По данным местных пабликов, перед побегом отчим рассек пасынку губу и сам попытался ее зашить.

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