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Россиянка попала под суд после того, как учитель ее сына обнаружил у него синяки

В Архангельске женщина истязала сына, пока учитель не увидел у него синяки

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Depositphotos

В Архангельске перед судом предстанет женщина, которая в течение года истязала маленького сына. Об этом сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Как стало известно следователям, 53-летняя местная жительница издевалась над 10-летним сыном с июня 2023 года по май этого. Женщина находила малозначительные поводы, чтобы оскорблять мальчика и регулярно избивать его.

В конце концов учитель ребенка увидел у него на лице синяки, и школьник рассказал педагогу, что происходит у него дома. После этого администрация образовательного учреждения обратилась в правоохранительные органы.

Против матери школьника возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — за истязание несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. В ближайшее время она ответит за жестокое обращение с ребенком перед судом. Сейчас мальчик проживает с отцом и бабушкой.

Ранее россиянка, издевавшаяся над шестилетней дочерью, отделалась условным сроком.

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