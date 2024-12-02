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Москвичей предупредили о гололедице в понедельник

Гидрометцентр сообщил о гололедице при плюс 2°C в Москве в понедельник

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Владимир Песня/РИА Новости

В понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах местами может образоваться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем 2 декабря в российской столице температура воздуха не опустится ниже 0°C. Ветер будет дуть юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от -2°C до +3°C. В ночь на вторник, 3 декабря, столбики термометров могут опуститься до -3°C.

В конце ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег выпал уже более чем на 90% территории России. По его данным, снегом покрыты Северо-Западный федеральный округ, северная половина Центральной России, Урал и вся азиатская часть страны.

До этого синоптик отмечал, что в Московском регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С.

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