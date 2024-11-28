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Москвичей предупредили о морозе в четверг

Гидрометцентр сообщил о морозе до -2°C в Москве в четверг

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Мороз до -2°C ожидается в Москве в четверг, прогнозируются осадки в виде небольшого снега, местами умеренного. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В течение суток местами возможна гололедица, предупредили синоптики.

12 ноября метеоролог Александр Ильин сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет аномальный холод — -10°C. По словам Ильина, морозно будет и днем 1 января — температура воздуха составит от -4 до -9°C. В ночь на 1 января пройдет снег, днем он усилится до умеренного уровня — выпадет порядка 7 см осадков.

При этом в целом зима в столичном регионе «потеплела»: за последние три десятка лет средняя температура увеличилась на 2–2,5 градуса, отметила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Позже научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег выпал уже более чем на 90% территории России. По его данным, снегом покрыты Северо-Западный федеральный округ, северная половина Центральной России, Урал и вся азиатская часть России.

Ранее москвичам рассказали о погоде в первый день зимы.

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