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В Приморье ребенок отравился уксусом

В приморском селе Богуславка шестилетняя девочка выпила уксус и отравилась

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. В результате она отравилась, сообщили в региональной прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, инцидент произошел 30 ноября, когда ребенок и его семья находились в гостях. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды.

Как заявили в прокуратуре, ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

В ноябре в Якутии спасли ребенка, который отравился уксусом и получил химические ожоги. Инцидент случился 19 ноября в Мирном. В республиканскую больницу была доставлена двухлетняя девочка с химическими ожогами рта и глотки.

В июле сообщалось, что в Воронеже четырехлетний мальчик отравился алкоголем, он был доставлен в детскую больницу с признаками отравления. Медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка.

Ранее в Саратове младенец отравился жидкостью для вейпа.

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