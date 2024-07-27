В Воронеже братья напоили четырехлетнего мальчика пивом

В Воронеже маленький ребенок попал в больницу с алкогольным отравлением, его напоили пивом старшие братья. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Четырехлетний мальчик был доставлен в детскую больницу с признаками отравления, медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка.

Пострадавший некоторое время находился под наблюдением врачей, родители отказались от госпитализации и забрали его домой.

До этого сообщалось, что в Саратове 11-летний мальчик отравился, выпив два стакана водки. По словам отца 11-летнего мальчика, сын лежал около одного из домов на улице Зои Космодемьянской. В беседе с главой семьи школьник заявил, что выпил две рюмки водки. Точные обстоятельства, при которых это произошло, он описать не смог. Мальчик оказался в больнице с алкогольным отравлением.

Ранее в Ленобласти подросток попал в реанимацию с отравлением суррогатным алкоголем.