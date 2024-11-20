В Якутии двухлетняя девочка выпила уксус

Якутские медики спасли ребенка, который отравился уксусом и получил химические ожоги. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Инцидент произошел 19 ноября в Мирном. В республиканскую больницу была доставлена двухлетняя девочка с химическими ожогами рта и глотки. Ребенок выпил уксус, при каких обстоятельствах это произошло — не сообщается.

Пострадавшая находилась в тяжелом состоянии, но, благодаря санавиации, девочку доставили в отделение реанимации Педиатрического центра имени М.Е. Николаева в Якутск. Врачи смогли стабилизировать состояние малолетней, она продолжает лечение в профильном отделении больницы.

До этого сообщалось, что в Воронеже четырехлетний мальчик отравился алкоголем, он был доставлен в детскую больницу с признаками отравления. Медики установили, что у ребенка алкогольная интоксикация. Выяснилось, что ребенка напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка.

Ранее в Чечне младенец попал в больницу из-за ароматического диффузора.