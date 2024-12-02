Летевший в Таиланд самолет сел в Новосибирске

Самолет авиакомпании Azur Air, который летел из Томска в Пхукет (Таиланд), совершил посадку на запасном аэродроме международного аэропорта Новосибирск. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту лайнера находилось свыше 300 пассажиров.

«Посадка произведена благополучно», — рассказали в надзорном ведомстве.

Воздушное судно отстранили от эксплуатации до выяснения причин неисправности. Авиакомпания пообещала отправить пассажиров на резервном самолете.

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. На борту находилось 105 человек — 101 пассажир и четыре члена экипажа. Вскоре после вылета капитан воздушного судна решил вернуться назад. Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра.

До этого лайнер Superjet SSJ-100 авиакомпании «Азимут» не смог вовремя вылететь из Саранска в Санкт-Петербург из-за неисправности наземного оборудования.

Ранее объявили, что продавца фруктов Султанова, спасшего пассажиров горящего SSJ в Анталье, наградят.