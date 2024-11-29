«Азимут» поспорил с аэропортом Саранска о причинах задержки Superjet

Лайнер Superjet SSJ-100 авиакомпании «Азимут» не смог вовремя вылететь из Саранска в Санкт-Петербург из-за неисправности наземного оборудования, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе авиаперевозчика. До этого в аэропорту Саранска причиной задержки рейса назвали техническую неисправность самого воздушного судна.

«Самолет, выполнявший 28 ноября 2024 года рейс А46009 Саранск — Санкт-Петербург, вылетел в аэропорт назначения после задержки из-за неисправности наземного оборудования — установки воздушного запуска», — пояснили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

О том, что Superjet авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Саранска из-за поломки двигателя, 28 ноября сообщал Telegram-канал Baza. Изначально рейс задержали на 40 минут, затем на борт пустили пассажиров, но самолет так и не взлетел. По данным канала, на борту находились 94 пассажира, которые жаловались на дискомфорт.

Позже в пресс-службе аэропорта Саранска «Газете.Ru» сообщили, что борт не смог вовремя вылететь из-за технической неисправности.

«Вылет самолета рейса Саранск — Санкт-Петербург был отложен из-за технической неисправности воздушного судна», — сказали в пресс-службе аэропорта.

24 ноября стало известно о возгорании на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который прибыл из Сочи в Анталью. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, все они смогли эвакуироваться из горящего лайнера по надувным трапам. Причиной ЧП в самом «Азимуте» назвали сдвиг ветра и жесткую посадку, из-за которой был поврежден бак и вытекло топливо. В Росавиации заявили, что причина «не в конструкции самолета», поэтому отказываться от его эксплуатации поводов нет.

Ранее стало известно, что продавца фруктов Султанова, спасшего пассажиров горящего SSJ в Анталье, наградят.