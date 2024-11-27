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Продавца фруктов из Краснодара, который спас пассажиров горевшего SSJ-100, наградят

Депутат Гусев предложил главе Кубани наградить продавца фруктов, спасшего пассажиров «Азимута»

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал «Газете.Ru», что попросил главу Краснодарского края наградить Султана Султанова, который спас пассажиров загоревшегося SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье. Сам парламентарий планирует направить мужчине благодарственное письмо.

«Горжусь нашим земляком. Султан проявил героизм и находчивость в сложной ситуации. На такое способен не каждый. Только тот, для кого мужество — не просто звук, а жизненный принцип. Мы обязаны отметить его храбрый поступок. Поэтому я обратился к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Со своей стороны направлю Султану благодарственное письмо депутата Государственной думы», — отметил Гусев.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Лайнер садился в сложных погодных условиях. После грубой посадки из-за сдвига ветра загорелся левый двигатель, начался пожар. Молодая стюардесса запаниковала и не смогла открыть аварийный выход. Пассажир судна Султан Султанов помог ей открыть дверь и вместе с членами экипажа выводил детей и взрослых из горящего самолета.

Ранее пассажир сгоревшего в Анталье SSJ-100 рассказал, что люди эвакуировались с чемоданами.

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