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Каждый второй в России выступает за наем сотрудников с ограниченными возможностями

Kaspersky: каждый второй в России выступает за наем сотрудников с ОВЗ

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Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

Каждый второй россиянин считает, что нанимать сотрудников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является правильной и современной практикой, согласно исследованию, проведенному «Лабораторией Касперского» для РИА Новости.

В опросе, в котором приняло участие 1006 человек из крупных городов России, было отмечено, что благодаря развитию технологий у инвалидов появилась возможность работать удаленно, что стало особенно актуальным после пандемии.

Хотя введение удаленного формата работы упростило поиск вакансий для людей с ОВЗ, проблема не решена полностью. Некоторые профессии требуют физического присутствия на рабочем месте, а многие работодатели предпочитают видеть своих сотрудников в офисе. При этом менее половины опрошенных считают, что их офисы адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Более 60% респондентов отметили наличие условий для сотрудников с проблемами передвижения, однако ситуации для других групп различаются: 28% имеют условия для слабовидящих, 26% — для слабослышащих, а лишь 9% — для людей с аутизмом.

В «Лаборатории Касперского» добавили, что среди наиболее распространенных решений для сотрудников с ОВЗ в офисах можно встретить пандусы, широкие коридоры, вместительные лифты и специализированные туалеты. Однако рабочие места, оборудованные в соответствии с потребностями сотрудников, маркеры для слабовидящих или таблички с шрифтом Брайля встречаются реже.

Кроме того, почти 70% респондентов считают, что работодатели обязаны обеспечивать работников с ОВЗ необходимыми технологиями для работы в офисе или дома, а также создавать комфортные условия для перемещения по офису. Каждый третий опрошенный считает, что для поддержки сотрудников с ОВЗ в компании должен быть менеджер, который будет развивать их талант, а также команда поддержки и тренер, который обучит коллектив правильному взаимодействию.

2 ноября стало известно, что почти 5 млрд рублей выручки ежемесячно российский бизнес недополучает из-за отсутствия адаптированности под потребности людей с инвалидностью.

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