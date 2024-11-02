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В Общественной палате РФ обсудили пути преодоления дефицита кадров

В ОП РФ заявили о важности внедрения инклюзивных принципов в стратегию бизнеса

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Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

Почти 5 млрд рублей выручки ежемесячно российский бизнес недополучает из-за отсутствия адаптированности под потребности людей с инвалидностью. Такие данные озвучили эксперты на панельной сессии Агентства стратегических инициатив «Преимущества для всех: инклюзивная повестка в стратегии бизнеса», которая состоялась в рамках форума «Сообщество» Общественной палаты РФ.

Эксперты сообщили, что две трети людей с инвалидностью (72%) могут пользоваться адаптированными услугами самостоятельно, а 65% посещают кафе и рестораны хотя бы несколько раз в год. Каждый второй человек с инвалидностью прекращает пользоваться услугами и товарами, если они не адаптированы.

Участники сессии сошлись во мнении, что внедрение инклюзивных принципов в стратегию бизнеса позволяет расширить круг потребителей и преодолеть дефицит кадров.

Также эксперты обсудили развитие сообщества «Открыто для всех» — проекта АСИ по вовлечению бизнеса и организаций в создание доступной среды, товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан.

Организации подключаются к Национальному инклюзивному договору (НИД), расширяя свои возможности. На сегодня в числе подписантов договора более 1400 компаний и организаций.

Участники мероприятия отметили необходимость особого внимания к постдипломному сопровождению и помощи в трудоустройстве выпускникам с инвалидностью, подчеркнув, что такие практики реализуются в российских вузах.

Заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Анна Брайнес сообщила, что в шести регионах страны сейчас реализуется пилотный проект, который поможет внедрить типовую модель по формированию системы образовательного маршрута детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в регионах.

Кроме того, она отметила, что ведомством разрабатывается концепция развития инклюзивного высшего образования до 2030 года, которую представят в декабре.

Сооснователь, директор по развитию компании Everland Елена Мартынова сообщила, что за последние 6 лет запрос бизнеса на развитие инклюзии становится все более экономически обоснованным.

По ее словам, крупнейшие бренды в разных сегментах экономики реализуют системные программы по адаптации сервисов, делают это не разовыми акциями, а внедряют универсальный дизайн в свои бизнес-процессы - системно обучают сотрудников, адаптируют инфраструктуру магазинов, проводят исследования клиентских сегментов.

Напомним, проект АСИ «Открыто для всех» помогает популяризировать успешные инклюзивные практики и проинформировать компании о современных трендах и вариантах развития инклюзии в бизнесе, чтобы повысить объемы продаж, соблюсти требования законодательства, продемонстрировать социальную ответственность и привлечь новых партнеров со схожими ценностями.

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