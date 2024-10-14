Эксперт назвал восемь специальностей, кого не стоит брать на фрилансе

«Денег нет, сроки горят, а как закрыть все задачи – не знаю», – с этих слов начинаются рассказы владельцев компаний о проблеме подбора персонала. О том, как умело расширять штат, что предусмотреть, чтобы эффективно работать с фрилансерами и кого не стоит брать на «удаленку», «Газете.Ru» рассказал Виталий Крымов, руководитель одного из проектов HeadHunter – маркетплейса hh Сотрудники.

Если перед вами стоит задача нанять сотрудника, можно действовать тремя путями: взять нового человека в штат (дорого и долго, к тому же нужен большой объем регулярных задач), найти фрилансера, обратиться в аутсорс компанию (предоставляют услуги на долгий срок без ограничений по времени). Так как аутсорс выходит слишком затратно, то собственник бизнеса, желая снизить расходы, ищет фрилансера. Например, чтобы сделать дизайн веб-страницы, быстро написать Telegram-бота, дать задание написать текст или, чего греха таить, открыть и проанализировать пару резюме.

«Начнем с того, что есть профессии, для которых фрилансер идеально подходит. Это специальности, предполагающие четкие ограниченные понятные задачи, имеющие объективный результат. С творческими профессиями, например веб-дизайнер, будет значительно сложнее», — объяснил эксперт.

Так, не стоит брать на фриланс: менеджер по проектам — здесь нужен человек на постоянной основе, который будет эффективно координировать задачи, качество их выполнения и контролировать сроки; специалист по безопасности – необходима регулярная работа над устранением уязвимостей, а также мониторинг систем на угрозы; бухгалтер. «Можно ли оставить специалиста по финансам на фрилансе?» – дискуссионный вопрос. Но учитывая, что бухгалтер знает о компании очень много, то его лучше взять в штат.

Также, в список попали и ТОП-менеджеры. Это и коммерческий директор, и финансовый директор и другие ключевые компетенции, от которых может зависеть будущее компании, поэтому выбор однозначен.

«Кроме этого, финансисты и налоговые консультанты. Опять же есть риск утечки конфиденциальной информации, поэтому формат фриланса не подходит. Руководитель отдела продаж – важнейшая роль, от которой зависят бизнес-процессы и выручка. Аналитик данных – работа с большим объемом чувствительной информации, где цена ошибки может быть очень высока. Менеджер по работе с ключевыми клиентами – велик риск увода больших партнеров», — сказал специалист.

Даже если подойти к выбору фрилансера максимально ответственно, есть опасность, что специалист не оправдает ожиданий. Не хватило компетенций, поленился, недооценил уровень нагрузки на новом месте, или вы не поняли друг друга.

По словам эксперта, необходимо структурировать задачи – четко определить, что вы хотите поручить фрилансеру, а что оставить на внутреннюю команду. Продумать детальные ТЗ – каждое задание должно быть детально прописано, чтобы фрилансер понял ваши ожидания. Вести регулярные отчеты – устанавливайте четкие промежуточные точки контроля и подведения итогов.

«А также проверять фрилансеров – всегда отслеживайте отзывы и прецеденты по работе с каждым конкретным сотрудником. Использовать платформы – работайте через надежные фриланс-платформы, которые предоставляют средства для контроля и гарантий. Оформлять договор – составляйте подробные контракты, это защитит ваши интересы. Выделять бюджет – грамотное планирование финансов поможет покрыть расходы при непредвиденных ситуациях и возможных доработках. Продумывать запасной план – всегда имейте резервный вариант на случай, если фрилансер подведет», — отметил Крымов.

Если вы нанимаете фрилансеров не через платформы, а самостоятельно, то неизбежно сталкиваетесь с этими рисками.

При работе с фрилансером есть опасность переквалификации отношений в трудовые (а это штрафы от инспекции труда, доначисление налогов и возможный арест счетов, иск о взыскании компенсации от фрилансера, вынужденность оформления в штат и проблема для последующего увольнения и многое другое). Платформы помогают избежать этих неприятностей, поскольку фрилансер работает не с одним клиентом, и это легко доказать.

При сотрудничестве сразу с большим количеством фрилансеров есть риск обратить на себя внимание налоговой. Такой бизнес могут проверять детальнее.

«Фрилансер может уйти с авансом, который реально взыскать через суд, но это будет тоже стоит денег. Не факт, что вы выиграете это дело. Споры и негатив, который придется решать напрямую и самостоятельно без возможности обратиться к третьей, независимой стороне. Сложности при составлении договора. Опыт площадок позволяет здесь экономить не только деньги, но и время, воспользовавшись экспертным мнением и наработками», — резюмировал он.

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